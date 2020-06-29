Экономика
КоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
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Почти 7 тыс. жителей Липецкой области смогут переехать из аварийных домов в новые квартиры по национальному проекту "Жилье и городская среда", на эти цели до конца 2024 года планируют направить 4,34 млрд рублей.
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Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
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РИА Новости вчера в 18:20
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Почетный президент РФС раскритиковал систему VAR
Система видеопомощи арбитрам (VAR) становится новой проблемой российского футбола, которая сложнее судейской, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
РИА Новости 09:03
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
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РИА Новости 10:35
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Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
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В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
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Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo
Российским покупателям новый Volkswagen Polo предлагается в четырёх комплектациях — Origin, Respect, Status и Exclusive.
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Происшествия
Открытое горение ликвидировали в здании драмтеатра во Владимире
Площадь пожара, начавшегося в здании драматического театра во Владимире, увеличилась с 50 до 500 квадратных метров.
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Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
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Экс-тренер «Спартака» Каррера подписался на Instagram ЦСКА
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Коммерсантъ 08:35
Игры
NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus
Rise of the Tomb Raider вышла в ноябре 2015 года на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
CyberSport.ru 08:40
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Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США
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Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
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Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
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Немецкая пресса: Путин в статье о Второй мировой избегает щекотливых тем, касающихся Германии
Обсуждая причины начала Второй мировой войны, Путин почему-то избегает щекотливых тем, которые могут быть неприятны жителям Германии.
Военное обозрение 09:33
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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