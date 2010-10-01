Экономика
КоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС29 июня в 01:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?
Общественная служба новостейвчера в 06:30
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском вчера в 10:03
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru 30 июня в 06:29
Общество
«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные порталы
По словам опрошенных «Ростелекомом» специалистов образовательных порталов «Фоксворд» и «ЯКласс», уровень хакерского «мастерства» школьников растет — им удается «ддосить» учебные порталы, однако в некоторых случаях мощность атак говорит о том, что вывести ресурс из строя пытаются профессионалы, а на это необходимо потратить «много сил и средств, которых у школьников нет».
Известия 01:29
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика
Какие регионы проголосовали против поправок в Конституцию РФ
Для сравнения, в Кузбассе почти единогласно проголосовали за поправки в Конституцию РФ — 87,29% и только 12% — против.
ВашГород.ру 00:17
Здоровье
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru вчера в 01:00
Наука
Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa вчера в 04:53
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Технологии
Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков, приборы станут альтернативой больничной ИВЛ-терапии.
Аргументы и Факты вчера в 23:05
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru вчера в 10:04
Энергетика
Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов в четверг, 2 июля.
RT на русском 01:34
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.
RT на русском вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Пригожин оценил положение российских артистов
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика
Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что страдает от одиночества
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня очень страдает от одиночества.
Невские Новости вчера в 21:21
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 08:30
Футбол
Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию»
Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
Все про Спорт ру вчера в 14:40
Происшествия
За сутки жертвами коронавируса в Алтайском крае стали пятеро человек
Общее число выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае составляет уже 4134 человек, причём только 75 из них добавились за последние сутки.
REGNUM 01:40
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22