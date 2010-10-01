Экономика
КоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАССвчера в 01:06
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Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар
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