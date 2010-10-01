Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

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Назван самый благоприятный курс рубля на конец года

Вечерняя Москвавчера в 07:45

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Эхо Москвы29 июня в 07:33

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

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Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
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Авто

Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe

Модернизированный вседорожник Hyundai Santa Fe полностью рассекречен в Южной Корее.
Autorating.ru вчера в 09:42
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Общество

Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн

Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
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Армия и оружие

«Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ

Через четыре года после подписания первого контракта Индия еще не развернула ни одной оперативной эскадрильи - указывает СМИ, отмечая, что причиной данной задержки являются "небольшие масштабы производства и общая неэффективность французского оборонного сектора, особенно в сравнении с Россией или Соединенными Штатами".
Военное обозрение 00:03
Культура

Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
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Политика

Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Футбол

Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news 01:15
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Политика

На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам

На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
RT на русском 01:49
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Общество

В Москве еще 3 тыс. коек выведут из работы с пациентами с COVID-19

Еще 3 тыс. инфекционных коек в стационарах в Москве выведут из работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
Известия 00:37
Экономика

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Политика

Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции

На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News вчера в 16:12
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Экономика

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП

REGNUM вчера в 23:40
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Политика

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС вчера в 17:34
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Политика

Китай предложил США «попробовать» ввести санкции против Гонконга

США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
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Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов

Московская область собирается с 1 августа провести эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами — от сбора и вывоза до обезвреживания.
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
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Здоровье

Иммунолог перечислил три варианта работы школ с 1 сентября

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
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Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
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Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
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Альбина Джанабаева разочаровала поклонников снимком без макияжа

Альбина Джанабаева в Сети опубликовала кадр, на котором предстала перед своей аудиторией без грамма косметики на лице.
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Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
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Политика

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
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Общество

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с борта МКС

РБК вчера в 14:57
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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