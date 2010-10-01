Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.

Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

Общество В РФ назвали регионы с максимальной опасностью по клещевому энцефалиту Москва, 1 июля 2020, 08:32 — REGNUM Увеличение числа случаев инфицирования клещевым энцефалитом на 15−20% наблюдается в этом году на территории пяти регионов России по сравнению с прошлым годом согласно исследованиям специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщается на сайте учреждения. 6

Общество В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 5

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 596

Общество Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа Между Украиной и Польшей заработала виртуальная точка поставок природного газа.

Политика Путин проголосовал по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин проголосовал по вопросу о принятии поправок в Конституцию России, сообщает РИА "Новости". 332

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 504

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,8K

Общество Камчатка и Чукотка завершили голосование по поправкам к Конституции На Чукотке и Камчатке закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции.

Политика NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу. 446

Футбол Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».

Здоровье Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.

Культура Netflix опубликовал кадры из специального эпизода «Люцифера» Накануне Netflix опубликовал сразу семь кадров, показав Эллиса, Брандт, Эми Гарсиа и Лорен Джерман в стильных образах, полностью подходящих жанру нуар, в котором снят специальный эпизод.

Здоровье 109 новосибирцев заболели коронавирусом за минувшие сутки 109 новосибирцев заболели коронавирусом за минувшие сутки. За этот же период выздоровели 104 пациента.