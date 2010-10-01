Экономика
КоммерсантъГреф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года
Российский рубль должен укрепиться к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он ожидает, что курс доллара может опуститься примерно до 60 руб.
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с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС29 июня в 01:06
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Общество
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В Москве на очном голосовании после обработки 80% протоколов поправки поддержали 65,7% избирателей.
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РБК вчера в 01:48
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Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
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Некоторые из пользователей Instagram сказали, что Роналду стал похож на барана, Меди Бенатия и Джессика Силва стали смеяться над прической, а кто-то даже написал, что футболисту надо искать нового парикмахера.
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За поправки к Конституции в Иркутской области проголосовали 64,28%
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ИА Красная Весна 17:07
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Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru 20:22
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
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Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
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Автоновости дня вчера в 03:01
Игры
The Last of Us: Part II могла стать игрой с открытым миром – Нил Дракманн рассказал о создании эксклюзива PlayStation 4
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Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor 12:31
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Футбол
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: матч в синих тонах
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Испании, в котором 2 июля «Реал Сосьедад» принимает «Эспаньол».
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Общество
В Пензенской области объявлены предварительные итоги голосования
Пенза, 2 июля 2020, 02:24 — REGNUM В Пензенской области по итогам голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ «за» проголосовали 85,24% участников.
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Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Джадж снимет два новых сезона шоу, в которых он снова озвучит главных героев.
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Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском вчера в 14:53
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
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Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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В британском соборе появится «Тайная вечеря» с темнокожим Христом
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Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26