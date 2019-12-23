20 декабря сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68 до 9,2 процента и достигла исторического минимума.

с чего всё началось

По прогнозу Грефа, объемы выдачи ипотеки в будущем году вырастут на 7-9%. При этом будут снижаться ипотечные ставки при условии снижения уровня инфляции в стране.

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