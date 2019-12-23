Экономика

9111.ru9111.ruГреф пообещал снижение ставок по ипотеке

По прогнозу Грефа, объемы выдачи ипотеки в будущем году вырастут на 7-9%. При этом будут снижаться ипотечные ставки при условии снижения уровня инфляции в стране.
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