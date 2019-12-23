Экономика

News.ruNews.ruГреф пообещал снижение ставок по ипотеке в новом году

Условия сделок всё чаще диктуют потенциальные покупатели, а владельцы квартир вынуждены их принимать. Спрос на «вторичку» снизился из-за падения платёжеспособности населения, писал NEWS.ru.
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Греф не видит смысла ужесточать для банков выдачу ипотеки

РИА Новости04:55

В Сбербанке пообещали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru04:33

Греф не видит смысла в ужесточении выдачи ипотеки

Коммерсантъ05:08

Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции

Вести.Ru04:02

Греф не увидел смысла в ужесточении ипотечного кредитования

РБК06:52

Греф не видит смысла ужесточать регулирование ипотечного кредитования

ТАСС03:41

Греф: Рост выдачи ипотечных кредитов в 2020 году составит 7-9%

Российская газета03:35
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 10:20
Армия и оружие

Сирийская ПРО отразила израильский ракетный удар по Дамаску

Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
IslamNews 01:46
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы с помощью улиток

Rambler News Service 09:23
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Известия 09:10
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Мозер: Тутберидзе живёт на катке

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о ежедневной работе группы Этери Тутберидзе.
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Происшествия

В Германии пропавшего два года назад мальчика нашли в шкафу у педофила

В немецком городе Реклингхаузен в доме 44-летнего мужчины, осуждённого в 2018 году за хранение детской порнографии, нашли пропавшего летом 2017 года школьника.
News.ru 06:21
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«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru 03:42
Политика

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
РБК 09:34
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Происшествия

В Москве и Подмосковье продолжилась волна сообщений об угрозах взрывов

В результате были эвакуированы суды, супермаркеты и ряд других учреждений. Неделя началась с новых сообщений о заложенных бомбах.
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«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

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Тихонов — Губерниеву: тебе надо вести дешёвое реалити-шоу

Программы Дмитрия Губерниев всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу.
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Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца.
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В Татарии заведено очередное дело на мать, допустившую ребёнка за руль

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Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
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Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
RT на русском 06:36
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Суд вынес приговоры обвиняемым в теракте в Пятигорске в 2010 году

РЕН ТВ 07:51
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Армия и оружие

ДНР: украинский силовик перешел на сторону ополченцев

В Донецкой народной республике сообщили о переходе украинского военнослужащего 56-й бригады вооруженных сил на их сторону, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 07:55
Общество

Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники

В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
RT на русском 09:23
Общество

Тимати в США «задержали» вооруженные люди

Как оказалось позже, музыканта разыграли его друзья. Видео рэпер разместил в своем Instagram.
Взгляд.ру 09:50
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Политика

Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:03
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
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Выявлена опасность чрезмерного потребления воды

Излишнее употребление жидкости может способствовать ускорению распада белка и, как следствие, вымыванию из организма необходимых человеку витаминов и микроэлементов.
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В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Известия 05:32
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

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Джокер мог быть не Джокером в фильме «Джокер»

Фильм "Джокер", в котором главную роль исполнил актер Хоакин Феникс, получил награду международного Венецианского фестиваля и считается одним из главных фаворитов предстоящей "оскаровской" гонки.
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В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов

Коммерсантъ 09:08
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