Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Сбербанк ответил на критику Путина

URA.Ru08:41

Сбербанк согласился реструктурировать кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Интерфакс07:29

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском07:13

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье

РИА Новости07:17

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

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Путин раскритиковал Сбербанк из-за кредитов пострадавших от паводка жителей Тулуна

Суть событийвчера в 09:19

Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от паводка

Накануне.Ruвчера в 09:06
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
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Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

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В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
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«Яндекс.Маркет» составил рейтинг популярных смартфонов августа

Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос пользователей на смартфоны в течение последнего летнего месяца и составили рейтинг самых популярных устройств, в который вошли как бюджетные, так и флагманские модели различных производителей Рейтинг популярных среди пользователей «Яндекс.Маркета» смартфонов открывает Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.
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Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

REGNUM 08:03
Происшествия

Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа

Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Известия 02:00
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

ТАСС 11:23
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Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 10:56
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
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Первым соперником Усика в тяжелом весе станет Тайрон Спонг

Metaratings 10:08
Футбол

Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Футбол

В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России

В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
Армия и оружие

В Латвии начнутся учения дислоцированного в Эстонии батальона НАТО

РИА Новости 02:23
Общество

Подземный археологический музей построят в Кремле

Подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.
Вечерняя Москва 10:26
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Хоккей

«Авангард» одолел на выезде «Йокерит»

Спорт-Экспресс 13:48
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Политика

Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности

Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.
Газета.Ru 06:57
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Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open

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Происшествия

С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Футбол

Женская сборная России разгромила Эстонию в матче отбора ЧЕ-2021

РИА Новости 14:12
Экономика

Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год

Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.
Известия 13:41
Происшествия

Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене

В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
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