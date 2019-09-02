Экономика
ВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Путин раскритиковал Сбербанк из-за кредитов пострадавших от паводка жителей Тулуна
Суть событийвчера в 09:19
Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от паводка
Накануне.Ruвчера в 09:06
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия
Двух воров в законе задержали в Дагестане
Двух криминальных авторитетов задержали сегодня сотрудники угрозыска Дагестана.
Регион online 14:20
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Происшествия
Начинающий порноактер умер после проб в Испании
Телеканал 360° 14:38
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия
СК прекратил преследование Жукова по делу о массовых беспорядках
Следствие установило непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам в Москве 27 июля 2019 года, в связи с чем уголовное преследование по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки») в отношении него прекращено, а мера пресечения изменена на домашний арест, сообщает пресс-служба СК России.
Rambler News Service 13:14
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
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Климова после развода с Месхи поделилась планами на будущее
Актриса Екатерина Климова в «сторис» Instagram поделилась планами на будущее.
Телепрограмма 03:46
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Культура
Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет
Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.
Национальная служба новостей 04:31
Наука
Патент недели: когда биология встречается с физикой
Традиционно чувствительную область биосенсора, которая и реагирует на изменение химического состава среды, «собирают» из трёх слоев: слой проводящего материала, выполненный на основе графена; связующий слой, так называемый линкер, и слой биочувствительного компонента.
Популярная механика 11:18
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Политика
Экс-посла США вызвали в Госдуму для дачи объяснений о митинге
Госдума вызвала экс-посла США в Москве Джона Хантсмана для объяснений, почему американское посольство опубликовало карту шествия несогласованного митинга 3 августа - Россия назвала это вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru 13:12
Происшествия
Полиция Берлина показала фото предполагаемого убийцы гражданина Грузии
Полиция Берлина опубликовала фото мужчины, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии.
РБК 12:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Интерфакс 09:51
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» составил рейтинг популярных смартфонов августа
Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос пользователей на смартфоны в течение последнего летнего месяца и составили рейтинг самых популярных устройств, в который вошли как бюджетные, так и флагманские модели различных производителей Рейтинг популярных среди пользователей «Яндекс.Маркета» смартфонов открывает Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.
TechFusion 03:03
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42