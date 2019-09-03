Экономика
ВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Политика
ЦИК проверит законность проекта «Умное голосование» Навального
Центральный избирательный комитет проверит проект «Умное голосование» Алексея Навального на законность.
iReactor 11:23
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
Путин поручил разработать дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:05
Общество
Walmart сократит продажу боеприпасов
Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.
ТАСС 14:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Наука
У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК
Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru 07:19
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Политика
Экс-посла США вызвали в Госдуму для дачи объяснений о митинге
Госдума вызвала экс-посла США в Москве Джона Хантсмана для объяснений, почему американское посольство опубликовало карту шествия несогласованного митинга 3 августа - Россия назвала это вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru 13:12
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Армия и оружие
На Украине разделят должности начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины будут разделены, заявил первый замначальника генштаба ВСУ Игорь Колесник.
РИА Новости 15:59
Культура
На ярмарке Cosmoscow представят работы Дали и Шагала
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow будет проходить с 6 по 8 сентября в Гостином дворе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт мероприятия.
RT на русском 14:54
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань 12:16
Футбол
Футбольные клубы топ-лиг Европы потратили на трансферы рекордную сумму
Футбольные клубы, выступающие в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании и Франции, потратили в летнее трансферное окно рекордные 5 миллиардов фунтов стерлингов (почти 5,5 млрд евро), сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование аудиторской компании Deloitte.
РИА Новости 09:47
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер 11:48
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Транспорт
На оранжевой ветке метро произошел сбой
Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Футбол
Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45