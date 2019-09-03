Экономика
ВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
RT на русском 12:56
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Армия и оружие
В Афганистане при столкновении с талибами погибли шесть военных
Sputnik Таджикистан 09:57
Происшествия
В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России.
Ведомости 08:11
Политика
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
РИА Новости 13:37
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Итальянское «Движение 5 звезд» поддержало создание правительства с демократической партией.
Взгляд.ру 13:42
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Гаджеты
Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить
The GEEK 13:14
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Интернет
У Instagram появится аналог из Китая
Среди самых известных — приложения "Фейсбук", "Инстаграм" и Google. На каждое из них есть отечественный аналог.
Life.ru 11:18
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
РИА Новости 13:01
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Космос
Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Хоккей
ЦСКА — Ак Барс 1:2 (3-й период)
Обнародованы составы ЦСКА и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 12:05
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Полицейские в Красноярске продавали информацию об умерших жителях
В Свердловском районе Красноярска возбуждено дело в отношении двух полицейских, подозреваемых в получении взятки.
Известия 13:29
Происшествия
Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко
В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона 13:03
Игры
Borderlands 3 можно будет предзагрузить в Epic Games Store за 48 часов до релиза
Сегодня же 2K Games подтвердила, что предзаказавшие шутер на РС всё-таки смогут загрузить его на свои компьютеры до релиза — возможность появится приблизительно за 48 часов до выхода, то есть 11 сентября в 02:00 по московскому.
Игромания.ру 10:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Космос
Опубликованы космические снимки мест возможной высадки SpaceX на Марсе
Красная весна вчера в 06:19
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Футбол
Греческая бригада арбитров рассудит сборные Шотландии и России
Сборная Шотландии на своем поле примет команду России в матче отборочного цикла Евро-2020.
Sportbox.RU 10:06
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru вчера в 01:38