Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Сбербанк после критики Путина реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения

Коммерсантъ07:42

Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка

РБК07:31

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье

РИА Новости07:17

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС07:20

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском07:13

«Сбербанк» реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Finam.Ru06:59

Сбербанк согласился реструктурировать кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Интерфакс07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Газета.Ru 15:32
Футбол

Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»

Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

РИА Новости 15:42
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве

В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

RT на русском 15:30
Политика

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, приуроченным к 80-й годовщине победы советских и монгольских войск в битве с японцами на реке Халхин-Гол.
Пятый канал 01:17
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Общество

Ураган «Дориан» ослаб до третьей категории

Обрушившийся на Багамские острова ураган "Дориан" ослаб до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
Российская газета 04:19
Наука

В Китае создан гель, восстанавливающий зубы без пломб

Труд вчера в 13:17
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика

Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов

Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру 14:52
Экономика

В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС

"Исследование указывает на то, что Brexit без сделки приведет к потерям экспорта по меньшей мере на $16 млрд, что составляет примерно 7% всего британского экспорта в ЕС", - отмечают эксперты ЮНКТАД.
ТАСС 12:26
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова рассказала о новом романе

Напомним, в 2004 году Ирина Дубцова вышла замуж за солиста группы «Plazma» Романа Черницына. В марте 2006 года у пары родился сын Артем.
RuNews24.ru 05:27
Общество

В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Известия 02:00
Происшествия

Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля

Lenta.ru 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное