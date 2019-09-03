Экономика
РИА НовостиСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
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Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
В Иерусалиме с туристки взяли 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом информирует Times of Israel.
Газета.Ru 17:33
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Life.ru вчера в 08:28
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
Motor 10:43
Наука
Названа главная причина раннего появления болезней сердца
В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.
Faktom вчера в 09:03
Наука
Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
News.ru вчера в 06:51
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru 07:56
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Политика
Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ
В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.
ТАСС 19:26
Здоровье
Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа
Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата.
РЕН ТВ 13:02
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
Известия 09:41
Экономика
Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»
Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет.
Lenta.ru 07:06
Происшествия
В США торговая сеть Walmart ограничит продажу оружия и боеприпасов
В США руководство торговой сети Walmart приняло решение прекратить продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.
Российская газета 17:55
Общество
В США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
В двух штатах США объявили об эвакуации жителей из-за приближающегося к территории Штатов урагана "Дориан".
Капитал страны вчера в 02:10
Футбол
Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ 17:08
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Финансы
Минфин 4 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года.
ТАСС 09:17
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08