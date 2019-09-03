Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
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Сбербанк после критики Путина реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения

Коммерсантъ07:42

Сбербанк согласился реструктурировать кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Интерфакс07:29

Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка

РБК07:31

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС07:20

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском07:13

«Сбербанк» реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Finam.Ru06:59

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

РИА Новости07:36
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Вашингтон
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