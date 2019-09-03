Экономика
ВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Экономика
Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Политика
В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400
Парламентская газета вчера в 10:51
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Культура
Амурчанка завоевала корону «Красы Дальнего Востока»
ИА Порт Амур 20:48
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Финансы
Торги по продаже здания «Центрального телеграфа» пройдут на следующей неделе - Осеевский
Торги по продаже помещений в историческом здании "Центрального телеграфа" состоятся на следующей неделе, ожидается значительное повышение стартовой цены, сообщил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума.
ПРАЙМ 20:39
Космос
Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский луноход "Юйту-2" (Yutu-2) обнаружил на обратной стороне Луны странное гелеобразное вещество.
Труд 06:02
Экономика
VEON намерен улучшить позиции «Вымпелкома» на российском рынке
Предполагаемые инвестиции в российскую "дочку" VEON не раскрывает. "Вымпелком" - третий оператор в России по числу абонентов.
Финмаркет 09:33
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Интернет
Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза
Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сумели устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online 04:30
Футбол
Роберто Морено готов уйти из сборной Испании ради Луиса Энрике
Главный тренер сборной Испании Роберт Морено настаивает, что уйдет с должности, если Луис Энрике когда-нибудь захочет вернуться.
Спорт-Экспресс 21:06
Политика
Дмитрий Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
Собеседник вчера в 05:28
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
На пост премьера Грузии представлен Георгий Гахария
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представила на пост премьера Грузии действующего главу МВД Георгия Гахария.
Sputnik Грузия 02:25
Авто
Названы самые популярные автомобили-универсалы среди москвичей
Вечерняя Москва 19:15
Экономика
Якутский газ перегонят на спирт
Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб.
Коммерсантъ 19:33
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве
Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Наука
Гелиосейсмология ограничила альтернативные теории гравитации
Физики из Чехии и Португалии с помощью гелиосейсмологии почти в тысячу раз уточнили ограничение на «пятую силу», которая возникает в альтернативных скалярно-тензорных теориях гравитации.
N+1 вчера в 12:33
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Телеканал 360° 21:41