Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Герман Греф посетил Тулун после критики Владимиром Путиным Сбербанка

IrkutskMediaвчера в 22:25

Сбербанк согласился реструктурировать кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Интерфаксвчера в 07:29

Греф ответил на критику Путина о нежелании помочь пострадавшим от паводка

РБКвчера в 07:31

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Известиявчера в 07:22

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАССвчера в 07:20

«Сбербанк» реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Finam.Ruвчера в 06:59

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

РИА Новостивчера в 07:36
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Здоровье

В России выросла продолжительность жизни

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Космос

Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году

Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Политика

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня вчера в 07:26
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Происшествия

Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
Политика

Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности

Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика

Трамп из-за урагана «Дориан» объявил режим ЧС в Северной Каролине

Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом "Дориан" и поручил оказать федеральную помощь местным властям.
ТАСС вчера в 22:50
Футбол

«Интер» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена

«Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
Sport24.ru вчера в 22:52
Экономика

В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике

Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Политика

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович ради здоровья мужчин пообещала носить глубокое декольте

В личном блоге артистка пообещала почаще носить откровенное декольте.
Uznayvse.ru вчера в 07:56
Общество

Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле

"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Политика

Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

ТАСС вчера в 23:57
Общество

Житель Иркутска выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Житель Иркутска выиграл чуть более 3,5 миллионов рублей в лотерею.
Tkgorod.ru вчера в 23:36
Происшествия

Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру вчера в 16:43
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Новой Зеландии

По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек.
REGNUM 00:40
Экономика

ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья

Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
ТАСС 00:01
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС вчера в 06:49
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика

Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ

Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 00:39
Здоровье

Чума свиней угрожает декоративным мини-свинкам в Приамурье

REGNUM вчера в 03:17
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Космос

Пригодные для жизни человека планеты находятся ближе, чем думали раньше

LentaChel.ru вчера в 22:59
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