Экономика
ВедомостиГреф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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«Сбербанк» реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Finam.Ruвчера в 06:59
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня вчера в 07:26
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
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Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
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Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Политика
Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности
Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
Трамп из-за урагана «Дориан» объявил режим ЧС в Северной Каролине
Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом "Дориан" и поручил оказать федеральную помощь местным властям.
ТАСС вчера в 22:50
Футбол
«Интер» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена
«Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
Sport24.ru вчера в 22:52
Экономика
В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Анна Семенович ради здоровья мужчин пообещала носить глубокое декольте
В личном блоге артистка пообещала почаще носить откровенное декольте.
Uznayvse.ru вчера в 07:56
Общество
Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле
"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
ТАСС вчера в 23:57
Общество
Житель Иркутска выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
Житель Иркутска выиграл чуть более 3,5 миллионов рублей в лотерею.
Tkgorod.ru вчера в 23:36
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Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру вчера в 16:43
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Новой Зеландии
По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек.
REGNUM 00:40
Экономика
ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья
Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
ТАСС 00:01
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС вчера в 06:49
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика
Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ
Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 00:39
Здоровье
Чума свиней угрожает декоративным мини-свинкам в Приамурье
REGNUM вчера в 03:17
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Космос
Пригодные для жизни человека планеты находятся ближе, чем думали раньше
LentaChel.ru вчера в 22:59