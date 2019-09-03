Экономика
REGNUMСбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье
Реструктуризацию проведут для кредитов, которыми обременены пострадавшие от паводка жители Иркутской области, предприниматели и небольшие предприятия. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, прибывший в Тулун 3 сентября, сообщает пресс-служба банка.
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Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
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Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции
Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
Россия – Культура 13:07
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 22:23
Здоровье
«Говорить пациенту про ВИЧ в лоб ужасно, а про рак — нормально?» История центра помощи онкобольным
Каждый год около 18 тысяч жителей Свердловской области узнают, что у них рак.
Екатеринбург Онлайн 22:31
Общество
Граффити Бэнкси украли в Париже
В четвертом округе Парижа около центра Помпиду неизвестные украли граффити-рисунок британского уличного художника Бэнкси.
Газета.Ru 08:12
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Авто
Названы самые популярные автомобили-универсалы среди москвичей
Вечерняя Москва 19:15
Космос
В Сети появилось видео НЛО, пролетающего над жерлом вулкана в Мексике
Скот Уоринг снова удивил пользователей Сети новым видео. В ролике видно, как НЛО пролетает над жерлом вулкана в Мексике.
Территория новостей 16:01
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Сергей Паршин рассказал, как встретил любовь всей своей жизни
Паршин увидел Татьяну еще во время учебы в театральном институте.
Народные новости 22:21
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости 17:34
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru 13:24
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Политика
Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп ввел в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Дориан".
Газета.Ru 22:45
Политика
Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском
Во Владивостоке Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
РБК 20:59
Здоровье
Учёные рассказали, почему северные народы реже болеют диабетом
Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что представители народов Крайнего Севера реже болеют сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако подвержены туберкулёзу и заражению паразитами.
Life.ru 10:08
Культура
Лекарства не помогают. Нина Ургант борется с неизлечимым недугом
Аргументы и Факты 17:01
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета 22:31
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Экономика
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25