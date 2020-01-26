Экономика
РИА НовостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Здоровье
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Экономика
Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%
"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Политика
Путин поручил генпрокурору проверить приговор Котову
«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А.», — приводит сайт Кремля поручение президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
СК проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой
Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом в деревне Подборки Козельского района Калужской области, сообщает СК по региону.
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Политика
Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Космос
Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Политика
Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Экономика
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
Здоровье
Онколог рассказал о случаях передачи рака от человека к человеку
Онколог Даниил Щепеляев рассказал о редких, но взволновавших ученых, случаях передачи рака от человека к человеку.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице
Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Космос
Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Общество
Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
Режиссер Николай Коляда прокомментировал высказывания журналиста Владимира Познера, ранее раскритиковавшего ситуацию условиями жизни в городах российской периферии.
Общество
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Культура
Названы имена наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Ранее в «НьюИнформ»: Полина Гагарина не согласилась с выбором победителя на седьмом сезоне шоу «Голос».
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Авто
Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
При каких поломках нельзя не ездить на автомобиле, рассказала «Российская газета».
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Общество
Бывший узник Освенцима делится воспоминаниями
Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.
Происшествия
В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек
Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.