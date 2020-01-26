Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Экономисты согласились с Грефом, который посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru08:46

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РБК06:34

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РИА Новости05:44

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

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Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

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Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

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Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08
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Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
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"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
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Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

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В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
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Политика

Путин поручил генпрокурору проверить приговор Котову

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А.», — приводит сайт Кремля поручение президента РФ Владимира Путина.
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Происшествия

СК проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой

Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом в деревне Подборки Козельского района Калужской области, сообщает СК по региону.
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Умер двукратный серебряный призер ЧМ в составе Голландии Ренсенбринк

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Российская газета вчера в 23:00
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Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Газета.Ru вчера в 13:22
Космос

Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой

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Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa 02:53
Политика

Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше

Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 08:02
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Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк 24 января в 06:23
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Онколог рассказал о случаях передачи рака от человека к человеку

Онколог Даниил Щепеляев рассказал о редких, но взволновавших ученых, случаях передачи рака от человека к человеку.
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Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
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Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе

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Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
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Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала

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Общество

Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Lenta.ru 03:57
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Названы имена наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Ранее в «НьюИнформ»: Полина Гагарина не согласилась с выбором победителя на седьмом сезоне шоу «Голос».
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Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

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Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

При каких поломках нельзя не ездить на автомобиле, рассказала «Российская газета».
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Бывший узник Освенцима делится воспоминаниями

Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.
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Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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