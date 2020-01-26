Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Здоровье Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Экономика Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4% "Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Политика Путин поручил генпрокурору проверить приговор Котову «Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А.», — приводит сайт Кремля поручение президента РФ Владимира Путина.

Финансы Евро и доллар устремились к годовым минимумам Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.

Политика Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".

Технологии Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.

Политика Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Общество Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).