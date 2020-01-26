Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РБК06:34

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РИА Новости05:44

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъ06:31

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ru05:52

Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

Lenta.ru06:33

Греф посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru05:39

Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08
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В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
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За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Lenta.ru 07:44
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
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Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

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Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

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Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским

Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским из-за паузы после "нормандского" саммита в Париже.
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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
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Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Газета.Ru 24 января в 14:42
Политика

Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России

Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.
Известия вчера в 22:27
Происшествия

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Известия 07:28
Политика

РБК: глава Аналитического центра при правительстве уйдет в отставку

Глава Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко покидает должность.
Газета.Ru 05:42
Биатлон

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
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PNY выпустила самые мощные профессиональные видеокарты Nvidia в пассивном исполнении

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Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
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Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Космос

Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем

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Фигурное катание

Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы

Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
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Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:34
Наука

Священная клюшка

Именно "хоккейная клюшка Манна", утверждается в статье, запустила механизм борьбы с "глобальным потеплением" на глобальном же уровне.
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Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Известия 08:01
Общество

«Аэрофлот» изменит правила провоза животных с учетом мнения пассажиров

Линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил провоза домашних животных на самолетах откроет «Аэрофлот», 26 января сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.
Красная весна 08:09
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

Два украинца пострадали при атаке на молдавский вертолет в Афганистане

Два гражданина Украины пострадали в результате атаки на молдавский вертолет Ми-8 в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии.
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Первый канал назвал наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Баста и Валерий Меладзе уже успели поработать с юными исполнителями в прошлых сезонах шоу, а для Полины Гагариной это будет дебют.
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В ближайшее время не стоит ждать трассировки лучей в DOOM Eternal

В июле 2019 года стало известно, что DOOM Eternal будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.
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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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