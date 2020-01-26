Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Политика Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Здоровье Путь в прошлое Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.

Экономика Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Хоккей Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».

Кино Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.

Шоу-бизнес Волочкова снова разделась во время снегопада Волочкова напомнила о своем интересе, связанным с баней. Она позирует обнаженной в деревянной бочке с куском льда в руках.

Шоу-бизнес Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Киберспорт Funn1k и xannii вошли в новый состав HellRaisers Немного информации о новых игроках: xannii ранее выступал в командах Vega Squadron и Team Unique, Gilgir играл под тегом DreamEaters, а Funn1k входил в состав таких известных команд, как The Retry, DTS, Natus Vincere, Team Empire.