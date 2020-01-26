Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Михаил Делягин объяснил, как долго продлится период крепкого рубля

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Экономисты согласились с Грефом, который посоветовал хранить деньги в рублях

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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

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Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ruвчера в 05:52

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РИА Новостивчера в 05:44

Греф советует держать сбережения в рублях

ТАССвчера в 05:08
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
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Появилась информация о смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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Террористы атаковали нефтехранилища на северо-западе Сирии

Газета.Ru 13:03
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Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Lenta.ru 07:36
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РБК 10:57
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Здоровье

Путь в прошлое

Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Коммерсантъ 23 января в 17:42
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Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
РБК 11:08
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В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
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Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

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В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
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Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом

Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
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Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры

Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.
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Волгоградская правда вчера в 01:47
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Волочкова напомнила о своем интересе, связанным с баней. Она позирует обнаженной в деревянной бочке с куском льда в руках.
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Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
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Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

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Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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