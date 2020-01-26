Экономика
ВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Здоровье
В Китае за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть
За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть, это больше 2700 человек.
Религия
Появилась информация о смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Происшествия
Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево
Энергетика
Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщила российская компания.
Политика
Делегация России ответила ПАСЕ на угрозу ограничения полномочий
Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если угрозы ограничить ее полномочия будут осуществлены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Здоровье
Путь в прошлое
Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
Экономика
Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций
Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Хоккей
Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».
Кино
Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры
Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Шоу-бизнес
Волочкова снова разделась во время снегопада
Волочкова напомнила о своем интересе, связанным с баней. Она позирует обнаженной в деревянной бочке с куском льда в руках.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Футбол
Кокорин не поедет на второй сбор с «Сочи»
Александр Кокорин отказывается покидать "Зенит". По словам агента, он не поедет с арендовавшим его "Сочи" на второй зимний сбор.
Киберспорт
Funn1k и xannii вошли в новый состав HellRaisers
Немного информации о новых игроках: xannii ранее выступал в командах Vega Squadron и Team Unique, Gilgir играл под тегом DreamEaters, а Funn1k входил в состав таких известных команд, как The Retry, DTS, Natus Vincere, Team Empire.
Политика
Никонов: такого бреда Порошенко не позволял
Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Варшаве заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».