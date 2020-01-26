Финансы

ВедомостиВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08

Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения

РИА Новости05:44

Греф посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru05:39

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ru05:52

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Ведомости05:43

Греф посоветовал держать сбережения в рублях

Москва 2405:28

Глава Сбербанка посоветовал держать сбережения в рублях

News.ru05:54
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Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Газета.Ru 06:03
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
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В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

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Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
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Lenta.ru 05:09
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвёртыми в смешанной эстафете на КМ

Ранее российский дуэт в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой занял 13-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке, писал NEWS.ru.
News.ru вчера в 10:19
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Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ 04:01
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
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Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

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ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе

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Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35

В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.
Коммерсантъ 04:52
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Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor

Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
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Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

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Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Происшествия

Убившая своих детей женщина умерла в больнице

Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице.
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Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
РИА Новости 05:33
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 00:15
Общество

Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии

Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
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Боня резко исчезла из «Инстаграма» после поездки к каннибалам в Перу

Life.ru 00:53
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
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Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

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СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Иличич забил со штрафного с центра поля

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В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 24 января в 04:43
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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