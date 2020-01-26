Финансы
ВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Хоккей
Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ
Происшествия
Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию
Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Общество
В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Общество
Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов
Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвёртыми в смешанной эстафете на КМ
Ранее российский дуэт в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой занял 13-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке, писал NEWS.ru.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Армия и оружие
ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35
В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.
Гаджеты
Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor
Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Происшествия
Убившая своих детей женщина умерла в больнице
Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице.
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Общество
Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии
Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Футбол
Иличич забил со штрафного с центра поля
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.