Финансы

ВедомостиВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РБК06:34

Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

Lenta.ru06:33

Греф посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru05:39

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ru05:52

Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения

РИА Новости05:44

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъ06:31

Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08
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В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой

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Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»

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В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
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Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
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Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

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Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Сегодня ночью ушел из жизни основатель петербургского театра «Буфф», профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, народный артист России Исаак Штокбант.
Петербургский дневник 04:58
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Российские ученые придумали способ рисовать на небесном своде

Технологию создания графических изображений на небосводе с помощью низкоорбитальных микроспутников предложила группа российских ученых, сообщается в опубликованных 20 января тезисах научной конференции «Королёвские чтения 2020».
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Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей

Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
РИА Новости вчера в 23:15
Фигурное катание

Российские фигуристы забрали все золото чемпионата Европы

Сборная России по фигурному катанию празднует триумф на чемпионате Европы. Напомним, в Австрии завершилась его соревновательная часть.
Утро.ru 02:13
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру вчера в 03:25
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы

В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:01
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Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
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Политика

Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио

На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
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Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
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Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»

Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
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Комличенко стал игроком «Динамо»

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Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
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Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
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В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
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Голикова обвинила регионы в провале оптимизации здравоохранения

«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации, я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах», — сказала Голикова.
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой "Ливерпуля". В текущем сезоне мерсисайдцы выиграли 22 матча из 23.
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Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
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Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
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На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

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От Брежнева до Ельцина. Драма российской Конституции

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15

В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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