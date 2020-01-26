Финансы
ВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Шоу-бизнес
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Авто
Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам
Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
Происшествия
Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Общество
Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Сегодня ночью ушел из жизни основатель петербургского театра «Буфф», профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, народный артист России Исаак Штокбант.
Космос
Российские ученые придумали способ рисовать на небесном своде
Технологию создания графических изображений на небосводе с помощью низкоорбитальных микроспутников предложила группа российских ученых, сообщается в опубликованных 20 января тезисах научной конференции «Королёвские чтения 2020».
Общество
Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей
Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
Фигурное катание
Российские фигуристы забрали все золото чемпионата Европы
Сборная России по фигурному катанию празднует триумф на чемпионате Европы. Напомним, в Австрии завершилась его соревновательная часть.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы
В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Политика
Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
Политика
Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио
На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Происшествия
Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома
Футбол
Комличенко стал игроком «Динамо»
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Общество
Голикова обвинила регионы в провале оптимизации здравоохранения
«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации, я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах», — сказала Голикова.
Футбол
Гвардиола: «„Ливерпуль“ феноменален»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой "Ливерпуля". В текущем сезоне мерсисайдцы выиграли 22 матча из 23.
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Политика
От Брежнева до Ельцина. Драма российской Конституции
Новый президент, старый парламент После распада СССР новая Конституция появилась в России не сразу.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.