Финансы

РБКРБКГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Греф рассказал, что большую часть своих сбережений он хранит в рублях, однако у него также есть накопления в долларах и евро. «Зависит все от объема накоплений», — отметил он. В феврале прошлого года Греф отмечал, что одним из основных защитных активов граждан по-прежнему остается доллар.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РБК06:34

Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

Lenta.ru06:33

Греф посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru05:39

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ru05:52

Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения

РИА Новости05:44

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъ06:31

Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08
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Общество

Лукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.
Комсомольская правда 24 января в 23:11
Экономика

Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25%

В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет может вырасти на 20–25%, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину.
РБК 23 января в 00:42
Политика

Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
News.ru 06:24
Авто

Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

При каких поломках нельзя не ездить на автомобиле, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 06:02
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с её супругом

REGNUM 07:14
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском 24 января в 08:57
Происшествия

В Томске задержали директора лесопилки, где погибли 12 рабочих

Правоохранительные органы в Томске задержали директора компании по переработке древесины ООО "Грин вуд", чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Томской области, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Вести.Ru 06:51
Здоровье

Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
ТК Звезда 06:04
Политика

Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны

Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.
Газета.Ru вчера в 06:46
Происшествия

На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая

Поезд, следующий из Китая в Москву, был сегодня остановлен и оцеплен в Екатеринбурге.
Твой Континент 05:44
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Московский Комсомолец 04:56
Общество

Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей

Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
РИА Новости вчера в 23:15
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы

В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:01
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис

Газета.Ru 23 января в 03:56
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 02:33
Общество

Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
NewInform вчера в 10:17
Общество

Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии

Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
iReactor 02:20
Кино

Disney приступает к работе над второй частью «Капитана Марвел»

Вести.Ru 23 января в 18:52
Политика

Кремль: Мишустин получил карт-бланш на формирование правительства

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин с самого начала получил свободу действий при формировании состава нового кабинета министров.
Московский Комсомолец 05:55
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

Газета.Ru вчера в 03:45
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Общество

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Вести.Ru вчера в 16:13
Космос

Российские ученые придумали способ рисовать на небесном своде

Технологию создания графических изображений на небосводе с помощью низкоорбитальных микроспутников предложила группа российских ученых, сообщается в опубликованных 20 января тезисах научной конференции «Королёвские чтения 2020».
Красная весна вчера в 07:06
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

РИА Новости вчера в 00:17
Общество

В Великобритании представили посвящённую Brexit монету

Минфин Великобритании представил монету в 50 пенсов, которая посвящена выходу страны из Евросоюза (Brexit).
News.ru 04:53
Футбол

Гвардиола: «„Ливерпуль“ феноменален»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой "Ливерпуля". В текущем сезоне мерсисайдцы выиграли 22 матча из 23.
Sport.ru 06:30
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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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