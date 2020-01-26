Греф рассказал, что большую часть своих сбережений он хранит в рублях, однако у него также есть накопления в долларах и евро. «Зависит все от объема накоплений», — отметил он. В феврале прошлого года Греф отмечал, что одним из основных защитных активов граждан по-прежнему остается доллар.

Общество Лукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.

Экономика Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25% В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет может вырасти на 20–25%, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Происшествия В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия В Томске задержали директора лесопилки, где погибли 12 рабочих Правоохранительные органы в Томске задержали директора компании по переработке древесины ООО "Грин вуд", чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Томской области, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК РФ по региону.

Здоровье Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Политика Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.

Общество Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Политика Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Общество Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».

Политика Кремль: Мишустин получил карт-бланш на формирование правительства Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин с самого начала получил свободу действий при формировании состава нового кабинета министров.

Общество Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.

Космос Российские ученые придумали способ рисовать на небесном своде Технологию создания графических изображений на небосводе с помощью низкоорбитальных микроспутников предложила группа российских ученых, сообщается в опубликованных 20 января тезисах научной конференции «Королёвские чтения 2020».

Общество В Великобритании представили посвящённую Brexit монету Минфин Великобритании представил монету в 50 пенсов, которая посвящена выходу страны из Евросоюза (Brexit).