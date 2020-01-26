Финансы
РБКГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Греф рассказал, что большую часть своих сбережений он хранит в рублях, однако у него также есть накопления в долларах и евро. «Зависит все от объема накоплений», — отметил он. В феврале прошлого года Греф отмечал, что одним из основных защитных активов граждан по-прежнему остается доллар.
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Общество
Лукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.
Экономика
Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25%
В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет может вырасти на 20–25%, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину.
Политика
Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
Авто
Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
При каких поломках нельзя не ездить на автомобиле, рассказала «Российская газета».
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Происшествия
В Томске задержали директора лесопилки, где погибли 12 рабочих
Правоохранительные органы в Томске задержали директора компании по переработке древесины ООО "Грин вуд", чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Томской области, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК РФ по региону.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Здоровье
Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Политика
Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны
Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.
Происшествия
На вокзале в Екатеринбурге оцепили поезд из Китая
Поезд, следующий из Китая в Москву, был сегодня остановлен и оцеплен в Екатеринбурге.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Общество
Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей
Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы
В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис
Политика
Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом
Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Общество
Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу
Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
Общество
Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии
Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
Кино
Disney приступает к работе над второй частью «Капитана Марвел»
Политика
Кремль: Мишустин получил карт-бланш на формирование правительства
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин с самого начала получил свободу действий при формировании состава нового кабинета министров.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Общество
Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань
В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Космос
Российские ученые придумали способ рисовать на небесном своде
Технологию создания графических изображений на небосводе с помощью низкоорбитальных микроспутников предложила группа российских ученых, сообщается в опубликованных 20 января тезисах научной конференции «Королёвские чтения 2020».
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Общество
В Великобритании представили посвящённую Brexit монету
Минфин Великобритании представил монету в 50 пенсов, которая посвящена выходу страны из Евросоюза (Brexit).
Футбол
Гвардиола: «„Ливерпуль“ феноменален»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой "Ливерпуля". В текущем сезоне мерсисайдцы выиграли 22 матча из 23.