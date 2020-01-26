Экономика

ВедомостиВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РБК06:34

Греф посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru05:39

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъ06:31

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ru05:52

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РИА Новости05:44

Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

Lenta.ru06:33

Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08
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Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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