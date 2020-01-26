Экономика
ВедомостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Читать в источнике
Оценить653
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Футбол
«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Бэйла
Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express. Бэйл выступал за «Тоттенхэм» до перехода в «Реал» (2007—2013).
Музыка
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Общество
Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей
Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Экономика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Биатлон
Матвей Елисеев: «Последнего рывка не хватило»
Россиянин Матвей Елисеев подвел итоги своего выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Единоборства
Сайборг стала чемпионкой Bellator, победив Бадд
Канадская боец смешанного стиля (ММА) Крис Сайборг оказалась сильнее представительницы Бразилии Джулии Бадд, являвшейся действующей чемпионкой промоушна Bellator, на турнире Bellator 238, проходившем в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса, США).
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Здоровье
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
В Кургане мужчина устроил стрельбу в сауне
По данным следствия, в ночь на 25 января 36-летний житель Кургана находился в сауне в компании своих товарищей.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки пожелал форварду «Вашингтону» Александра Овечкина побить его рекорд в НХЛ.
Армия и оружие
На параде в Нью-Дели Индия впервые показала противоспутниковое оружие
26 января в честь Дня Республики в Нью-Дели состоялся парад, на котором была впервые продемонстрирована индийская противоспутниковая ракета ASAT (Anti Satellite).
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.