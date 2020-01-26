Экономика
РИА НовостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Гаджеты
Заметно подешевел флагман Huawei Mate 30 5G
Китайская компания Huawei снизила цену на свой камерофон Huawei Mate 30 5G до 570 долларов.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Политика
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому выгодна шумиха вокруг коронавируса
Шумиху в прессе вокруг коронавируса создают коррупционеры из международных организаций.
Общество
Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ
Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности.
Путешествия
Все авиарейсы из Ростова в Китай отменили из-за коронавируса
Рейсы были отменены по решению авиакомпании Azur Air в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае.
Общество
Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Широкофюзеляжный авиалайнер Boeing 777X 26 января совершил первый испытательный полет.
Финансы
Официальный курс доллара вырос на 53 копейки, евро — на 48 копеек
Официальный курс евро, установленный ЦБ на вторник, повысился на 48,51 копейки (до 68,77 рубля), курс доллара — на 53,49 копейки (до 62,338 рубля), следует из данных Банка России.
Авто
В России на смену треногам пришли новые камеры на крышах автомобилей
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Коби является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также он 18 раз участвовал в матче всех звезд.
Биатлон
Драчев рассказал о причинах низкой скорости российских биатлонистов
Глава СБР Владимир Драчев объяснил причины низкой скорости отечественных биатлонистов. Об этом он рассказал в эфире «Мaтч ТВ».
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Армия и оружие
Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда
Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества».
Политика
Кремль сообщил об отсутствии приказа об увольнении Суркова
Песков сообщил, что указа об освобождении Суркова от должности пока нет, поэтому де-факто он остается помощником главы государства Владимира Путина.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Политика
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Наука
Биологические часы управляют коллагеном
Без длинных упругих молекул коллагена ни соединительная ткань, ни межклеточный матрикс не смогут выполнять свои функции.
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает 151 автомобиль
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 151 автомобиль Mercedes-Benz V-Class (тип 447).