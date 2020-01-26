Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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