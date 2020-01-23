Экономика
Вести.RuГреф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал идею смены основного акционера банка. В интервью телеканала "Россия 24" он сообщил, что скорее позитивно, чем негативно относится к этой инициативе.
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с чего всё началось
Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.ТАССвчера в 04:10
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