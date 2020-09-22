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Mockva.ru
Mockva.ru

Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ

Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
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Комсомольская правда

Продать ненужное: Сколько государство может выручить от приватизации

Комсомольская правда18:01
Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известиявчера в 20:11
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ22 сентября в 06:54
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новости22 сентября в 08:29
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru22 сентября в 08:55
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБК22 сентября в 10:31
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАСС22 сентября в 06:08

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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В МИД РФ заявили об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Обвинения в адрес России в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального не имеют под собой ни малейшей доказательственной базы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября на брифинге.
ИА Красная Веснавчера в 11:08
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

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Soccer.ruвчера в 06:31