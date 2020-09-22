Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ
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Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
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