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Mockva.ru
Mockva.ru

Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ

Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАССвчера в 06:08
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ruвчера в 10:26

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъ05:54
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда00:17
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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Гент — Динамо (Киев) 0:1 (1-й тайм)

Портал «Глас.ru» опубликовал информацию о том, что киевская команда «Динамо» и бельгийский клуб «Гент» проведут матч в одноименном городе на «Геламко Арене» 23 сентября.
CT news08:28