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Mockva.ru
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Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ

Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ruвчера в 10:26
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАССвчера в 06:08

На Урале сняли на видео гигантские красные молнии

Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления, — сообщил Янковский.
News.ru05:36

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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