Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ
Смотрите также
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП, нашли наркотики
Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Землетрясение произошло в Иркутской области и Республике Бурятия
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов
Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ
Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии