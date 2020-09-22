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Mockva.ru
Mockva.ru

Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ

Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
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РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ruвчера в 10:26
Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАССвчера в 06:08

Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

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Газета.Ruвчера в 16:55
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Российская газета11:25
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

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Коммерсантъ05:54
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