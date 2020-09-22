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Mockva.ru
Mockva.ru

Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ

Президент и сопредседатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размер налогов в стране. По его словам, это самые последние меры, которые должно применять государство. В таком случае не будет экономического роста, заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАССвчера в 06:08
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ruвчера в 10:26

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
Ведомости06:24
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