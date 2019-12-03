Экономика

ВедомостиВедомостиГреф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

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Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи. Письмо с этими предложениями Греф послал Акимову в конце ноября, «Ведомости» ознакомились с копией письма.
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Греф попросил дать крупнейшим банкам право на выдачу электронных подписей

РБК15:49

Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

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