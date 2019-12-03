Экономика
ВедомостиГреф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи
Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи. Письмо с этими предложениями Греф послал Акимову в конце ноября, «Ведомости» ознакомились с копией письма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Автоспорт
Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби
Футбол
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Политика
В Лондоне стартовал саммит НАТО
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели нашли тело мужчины под завалами дома в Белгородской области, где взорвался газ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Наука
На мумиях Древнего Египта выявили невидимые тату
Общество
ВЦИОМ: больше половины россиян питаются заведомо неправильно
Опрос показал, что 48% россиян сочли свое питание правильным и примерно столько же - неправильным.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Финансы
Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги
Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары на сумму $2,4 млрд
Объём импорта из Франции оценили в $2,4 млрд. Ранее о введение ответных мер на цифровой налог заявлял президент США Дональд Трамп.
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Наука
Ученые выявили, каким образом Земля пережила глобальное оледенение
Авто
Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Футбол
Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Армия и оружие
США выделили почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
Между американской компанией Lockheed Martin и Минобороны США было подписано соглашение на разработку гиперзвуковой ракеты, получившей название «Air-Launched Rapid Response Weapon» воздушного базирования.
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
Политика
В ООН рассказали о долге США в $491 млн
Официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик рассказал о том, сколько США задолжали организации.
Экономика
Правительство выделит гранты регионам с эффективными властями
Как пишет RT, средства распределят между теми регионами, которые расположились с первого по 50-е место в рейтинге эффективности местных начальников и исполнительной власти.
Авто
С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Наука
Мышей научили вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя
Американские ученые отработали на мышах новый способ борьбы с алкогольной зависимостью — блокировать фермент альдегиддегидрогеназу избирательно в печени.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.