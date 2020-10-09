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РБК
РБК

Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ

В качестве «оперативных мер по повышению собираемости платежей» за мусор глава Сбербанка предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а также выступает за введение административной ответственности за неуказание таких данных, сведений об объеме предоставленных коммунальных услугах и плате за них.В источнике
С чего всё началось
РБК

Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ

Глава Сбербанка Герман Греф предложил премьеру Михаилу Мишустину включить плату за вывоз твердых коммунальных отходов в единый платежный документ за услуги ЖКХ, чтобы увеличить собираемость платежей.
РБКвчера в 06:37
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Царьград

Греф готовится залезть в каждую платёжку ЖКХ: «Мусорную» идею подкинул кабмину

Царьградвчера в 09:13
Вести.Ru

Греф предложил включить плату за вывоз мусора в единую квитанцию ЖКХ

Вести.Ruвчера в 11:35
РИА Новости

Минстрой ответил на идею Грефа ввести единый платежный документ ЖКХ

РИА Новостивчера в 11:48
News.ru

Греф лоббирует «Сбер»: он предложил внести плату за мусор в платёжку за ЖКУ

News.ruвчера в 16:39
Аргументы и Факты

Греф предложил включить в единую квитанцию ЖКХ платеж за мусор

Аргументы и Фактывчера в 08:01
Ведомости

Греф предложил включить платеж за вывоз мусора в общую квитанцию ЖКХ

Ведомостивчера в 07:53
РБК

Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ

РБКвчера в 06:37

AMD расширит совместимость Ryzen 4000 с материнскими платами после анонса Ryzen 5000

Как отмечает немецкий ресурс ComputerBade.de, ситуация изменится после выхода процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3, поскольку новая версия AGESA притянет за собой и поддержку Renoir для плат на логике AMD 400-й серии.
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ТАСС Спортвчера в 00:58

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Газета.Ruвчера в 14:01

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