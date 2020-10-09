Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ
В качестве «оперативных мер по повышению собираемости платежей» за мусор глава Сбербанка предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а также выступает за введение административной ответственности за неуказание таких данных, сведений об объеме предоставленных коммунальных услугах и плате за них.В источнике
С чего всё началось
Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ
Глава Сбербанка Герман Греф предложил премьеру Михаилу Мишустину включить плату за вывоз твердых коммунальных отходов в единый платежный документ за услуги ЖКХ, чтобы увеличить собираемость платежей.
РБКвчера в 06:37
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