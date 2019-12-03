Глава Сбербанка Герман Греф предложил предоставить кредитным организациям право на выдачу усиленных электронных подписей юридическим лицам: наделять банки таким правом должна будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

с чего всё началось

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на письмо Грефа, адресованное вице-премьеру РФ Максиму Акимову.

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