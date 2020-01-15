Экономика

КомпанияКомпанияГреф предсказал дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотечные ставки в России продолжат снижаться. Об этом сообщает РИА «Новости». При этом ситуацию с ипотечными кредитами в стране Греф назвал «хорошей» и добавил, что банкам не нужно ужесточать выдачу кредитов на покупку жилья.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Греф заявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году

МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАССвчера в 06:09

Подробнее о событии

Греф предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020-м

Телеканал 360°вчера в 06:08

Греф прогнозирует продолжение снижения ипотечных ставок

Коммерсантъвчера в 07:23

Греф пообещал снижение ставки по ипотеке после призыва Путина

Национальная служба новостейвчера в 06:37

Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России

Комсомольская правдавчера в 07:40

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 06:01

Греф предположил, когда по всей России будет ипотека под 2%

Life.ruвчера в 05:54

Греф считает, что не нужно ужесточать для банков выдачу ипотеки

РИА Недвижимостьвчера в 06:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт вчера в 11:35
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Происшествия

Предполагаемый похититель ребенка в Новой Ладоге сам явился в полицию

Участник инцидента с несостоявшимся похищением школьницы в Новой Ладоге сам явился в полицию.
Российская газета 03:30
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия», находясь на должности зампредседателя Совета безопасности России, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 02:23
Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM вчера в 08:48
Политика

Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Вечерняя Москва вчера в 14:48
Гаджеты

В России приготовились к старту продаж умных часов Honor Magic Watch 2

Китайская компания Huawei начала готовить в России почву к началу продаж свои умных часов Honor Magic Watch 2. Сообщения об этом появились на сайте бренда и в социальных сетях.
Профиль 02:00
Политика

Симоньян заявила, что Мишустина как премьера готовили несколько лет

15 января президент Путин предложил Михаила Мишустина на пост нового премьера России вместо ушедшего в отставку вместе со всем правительством Дмитрия Медведева.
SM News 01:28
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Авто

Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России

Производитель еще не делал официальных заявлений о составе комплектаций для Kia Seltos, поэтому не исключено, что топовая версия окажется гораздо богаче, чем у ключевых соперников, названных выше.
Новые автомобили вчера в 11:26
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Политика

США и Китай заключили торговую сделку

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Здоровье

Малышева назвала «самый хороший» рак

Lenta.ru вчера в 22:03
Общество

Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия

В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия.
Lenta.ru 03:12
Политика

Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Lenta.ru 03:25
Общество

В правительстве Челябинской области произошла новая отставка

Заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский отправлен в отставку.
URA.Ru 03:25
Политика

Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
РБК вчера в 06:16
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru вчера в 20:46
Общество

Путин поздравил Ланового с 86-летием

РИА Новости 02:14
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи высказалась о ее разводе с Телегиным

На личной странице "Инстаграма" артистка отметила, что не жалеет о трех годах отношений со спортсменом, от которого растит маленькую дочку Таисию В недавнем интервью мать поп-дивы Светлана Ханова заявила, что причиной разрыва не является молодая тусовщица Мария Гончар, с которой хоккеиста недавно заметили на светском мероприятии.
WomanHit.ru 02:38
Футбол

«Реал» готов предложить Хамеса и €70 млн за Кулибали

В сделку может быть даже включен колумбиец Хамес Родригес и доплата в размере €70 млн.
Газета.Ru вчера в 23:52
Теннис

Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open

Своих соперников по первому кругу узнали россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Pravda.Ru 03:02
Киберспорт

Бонусы за предзаказ Star Wars Jedi: Fallen Order стали доступны для всех игроков

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 23:27
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Российская газета вчера в 04:31
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии под Саратовом

Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
Вести.Ru 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное