Экономика

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотечные ставки в России продолжат снижаться. Об этом сообщает РИА «Новости». При этом ситуацию с ипотечными кредитами в стране Греф назвал «хорошей» и добавил, что банкам не нужно ужесточать выдачу кредитов на покупку жилья.
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Греф заявил, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году

МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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