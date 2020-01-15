Экономика
КомпанияГреф предсказал дальнейшее снижение ставок по ипотеке
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотечные ставки в России продолжат снижаться. Об этом сообщает РИА «Новости». При этом ситуацию с ипотечными кредитами в стране Греф назвал «хорошей» и добавил, что банкам не нужно ужесточать выдачу кредитов на покупку жилья.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Ставки по ипотеке в текущем году продолжат снижаться, ситуация с ипотечным кредитованием в РФ благоприятная, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАССвчера в 06:09
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Греф пообещал снижение ставки по ипотеке после призыва Путина
Национальная служба новостейвчера в 06:37
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