Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС заявил, что к концу года при условии, что ситуация с коронавирусом не обострится, можно ожидать резкий рост цен на нефть и курса рубля.

Греф предсказал рост цен на нефть и курса рубля

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