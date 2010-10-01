Экономика
Невские НовостиГреф предсказал укрепление рубля до конца года при росте цен на нефть
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу 2020 года рубль может укрепиться. Как он сообщил в интервью ТАСС, за доллар США будет стоить около 60 рублей. Греф пояснил, что национальная валюта России тесно связана с нефтью, цену на которую сложно спрогнозировать.
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с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАССвчера в 01:06
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Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар
Эхо Москвывчера в 07:33
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Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия 28 июня в 07:53
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором призвал поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции.
Forbes 07:18
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
Политика
Президент Венесуэлы объявил о высылке посла Евросоюза
Мадуро объяснил своё решение тем, что в понедельник, 29 июня, европейские чиновники ввели санкции против Венесуэлы.
ГЛАС.RU 02:18
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным
Экспресс газета 04:44
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК вчера в 06:44
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
ЖКХ
Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля
Плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах Москвы начнется с 1 июля.
Интерфакс 07:41
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Космос
Ученые заявили об исчезновении крупной звезды
Неустойчивая массивная звезда загадочным образом пропала из карликовой галактики Кинмана, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Росбалт 06:27
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»
Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Политика
В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков
Мишустин заявил о готовности отправить в Казахстан медикаменты и тест-системы с расходными материалами, а также специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий, говорится в сообщении.
РБК 08:18
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news 07:49
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском вчера в 01:59
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, заявил, что июль на всей территории России ожидается теплым.
Общественная служба новостей 07:00