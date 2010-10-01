Экономика

Невские НовостиНевские НовостиГреф предсказал укрепление рубля до конца года при росте цен на нефть

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу 2020 года рубль может укрепиться. Как он сообщил в интервью ТАСС, за доллар США будет стоить около 60 рублей. Греф пояснил, что национальная валюта России тесно связана с нефтью, цену на которую сложно спрогнозировать.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 01:06

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Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru03:30

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАССвчера в 01:06

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБКвчера в 13:09

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русскомвчера в 07:50

Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвывчера в 07:33

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ruвчера в 02:15

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия 28 июня в 07:53
89
Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором призвал поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции.
Forbes 07:18
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,9K
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
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Политика

Президент Венесуэлы объявил о высылке посла Евросоюза

Мадуро объяснил своё решение тем, что в понедельник, 29 июня, европейские чиновники ввели санкции против Венесуэлы.
ГЛАС.RU 02:18
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
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Автоспорт

Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма

Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК вчера в 06:44
1
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
6
Общество

На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол

На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
36
ЖКХ

Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля

Плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах Москвы начнется с 1 июля.
Интерфакс 07:41
5
Происшествия

Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
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Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
10
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Происшествия

Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть

Евразия Daily 03:35
Космос

Ученые заявили об исчезновении крупной звезды

Неустойчивая массивная звезда загадочным образом пропала из карликовой галактики Кинмана, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Росбалт 06:27
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

РБК 05:11
92
Политика

Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»

Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
37
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
33
Политика

В Казахстане заявили о готовности России направить гумпомощь и медиков

Мишустин заявил о готовности отправить в Казахстан медикаменты и тест-системы с расходными материалами, а также специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий, говорится в сообщении.
РБК 08:18
1
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Фигурное катание

Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news 07:49
5
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском вчера в 01:59
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Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, заявил, что июль на всей территории России ожидается теплым.
Общественная служба новостей 07:00
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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