Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу 2020 года рубль может укрепиться. Как он сообщил в интервью ТАСС, за доллар США будет стоить около 60 рублей. Греф пояснил, что национальная валюта России тесно связана с нефтью, цену на которую сложно спрогнозировать.

Греф предсказал укрепление рубля до конца года при росте цен на нефть

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