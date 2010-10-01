Экономика

Невские НовостиНевские НовостиГреф предсказал укрепление рубля до конца года при росте цен на нефть

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу 2020 года рубль может укрепиться. Как он сообщил в интервью ТАСС, за доллар США будет стоить около 60 рублей. Греф пояснил, что национальная валюта России тесно связана с нефтью, цену на которую сложно спрогнозировать.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

Подробнее о событии

Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?

Общественная служба новостейвчера в 06:30

Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года

REGNUMвчера в 08:06

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ru30 июня в 03:30

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известия29 июня в 17:01

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК29 июня в 13:09

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском29 июня в 07:50

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Политика

Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
617
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,3K
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Ведомости вчера в 19:50
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
53
Политика

Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ

В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Космос

«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

Planet Today вчера в 02:33
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Армия и оружие

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Глава США Дональд Трамп собирается перевезти из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих с целью «сдерживания РФ».
ToDay News Ufa вчера в 12:34
77
Общество

78% избирателей поддержали поправки к Конституции

Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
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Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
19
Здоровье

Врач рассказал о пользе крапивы

Известия вчера в 23:06
1
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa вчера в 07:40
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Здоровье

В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием

В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком.
Алтайская правда вчера в 20:20
7
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
1,3K
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
48
Политика

ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей

К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
Gazeta.SPb вчера в 21:06
1
Общество

Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности

Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что страдает без мужа

Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb вчера в 20:35
3
Общество

В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло 8 тысяч

2 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8025.
SIA.ru вчера в 23:09
5
Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета вчера в 00:33
25
Общество

ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

В мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 23:59
6
Общество

Свердловчане проголосовали за обновление Конституции

Более 60% избирателей в Свердловской области, по предварительным данным, проголосовали за внесение поправок в Конституцию России.
Уралинформбюро вчера в 14:40
11
Технологии

Discord перестанет быть платформой только для геймеров

Игромания.ру 30 июня в 13:47
5
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
14
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
64
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
49
Происшествия

При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Финансы

Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ 30 июня в 11:15
69
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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