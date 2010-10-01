Экономика
Невские НовостиГреф предсказал укрепление рубля до конца года при росте цен на нефть
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, к концу 2020 года рубль может укрепиться. Как он сообщил в интервью ТАСС, за доллар США будет стоить около 60 рублей. Греф пояснил, что национальная валюта России тесно связана с нефтью, цену на которую сложно спрогнозировать.
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с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС29 июня в 01:06
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Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?
Общественная служба новостейвчера в 06:30
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Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Политика
Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Политика
Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ
В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today вчера в 02:33
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Глава США Дональд Трамп собирается перевезти из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих с целью «сдерживания РФ».
ToDay News Ufa вчера в 12:34
Общество
78% избирателей поддержали поправки к Конституции
Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Здоровье
Врач рассказал о пользе крапивы
Известия вчера в 23:06
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Здоровье
В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием
В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком.
Алтайская правда вчера в 20:20
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
Политика
ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей
К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
Gazeta.SPb вчера в 21:06
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что страдает без мужа
Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb вчера в 20:35
Общество
В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло 8 тысяч
2 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8025.
SIA.ru вчера в 23:09
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета вчера в 00:33
Общество
ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
В мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Общество
Свердловчане проголосовали за обновление Конституции
Более 60% избирателей в Свердловской области, по предварительным данным, проголосовали за внесение поправок в Конституцию России.
Уралинформбюро вчера в 14:40
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Игромания.ру 30 июня в 13:47
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Происшествия
При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ 30 июня в 11:15