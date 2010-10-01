Экономика
ГородовойГреф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля. По его словам, у рубля есть все шансы укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар уже к концу 2020 года.
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с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС29 июня в 01:06
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В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Известия 06:15
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Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
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«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
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В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
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Газета.Ru вчера в 17:43
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Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
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«Валенсия» на своем поле уступила «Атлетику»
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
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Устройства для общения людей и животных разрабатывают в Японии
Ученые из Японии занялись разработкой электронного устройства, позволяющего людям говорить с животными через «вербализацию» мыслей, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.
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