Экономика
Российская газетаГреф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка
Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации. Об этом банкир заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов. Конечно, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменение. Изменение акционера - это изменение, для компании это изменение. Мы сейчас в процессе осознания и переговоров, но в целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно.
— Герман Греф, российский политикФинмаркет 04:17
с чего всё началось
Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.ТАСС04:16
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