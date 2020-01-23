Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
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с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
ТАССвчера в 04:10

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РБКвчера в 10:51

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Вести.Ruвчера в 04:10

Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером

Интерфаксвчера в 04:43

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

ТАССвчера в 04:10

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

РИА Новостивчера в 04:56

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Коммерсантъвчера в 04:02

Греф готов сдать пост главы Сбербанка. Но назвал одно условие для этого

Царьградвчера в 03:56
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Умные часы Honor MagicWatch 2 представлены в России

iXBT.com вчера в 04:45
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ТАСС вчера в 21:48
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RT на русском вчера в 19:45
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Газета.Ru 03:28
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Газета.Ru вчера в 18:35
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В Москве водитель перекрыл улицу фурой

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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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