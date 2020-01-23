Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
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с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
ТАССвчера в 04:10

Подробнее о событии

"А дальше приватизация?": Пронько задал неудобный вопрос про Сбербанк после намёка Грефа на отставку

Царьград04:29

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

ТАССвчера в 04:10

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

РИА Новостивчера в 04:56

Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером

Интерфаксвчера в 04:43

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:51

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Вести.Ruвчера в 04:10

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Коммерсантъвчера в 04:02
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Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Общество

Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний

Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.
Интерфакс 03:21
Общество

Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса

РБК 04:20
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
REGNUM 04:25
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Политика

Зеленский поделился с Нетаньяху «чувственными историями»

Вести.Ru 04:19
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов

Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.
Lenta.ru 04:05
Наука

Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит вчера в 05:40
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
РБК 04:20
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
Политика

Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
РЕН ТВ 04:00
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 03:41
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

ТАСС 01:52
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе высказался о Волочковой

RuNews24.ru 03:42
Политика

Мишустин назначил Топилина на пост главы Пенсионного фонда России

Сергей Савостьянов / ТАСС Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда России.
РЕН ТВ 22 января в 17:05
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса (2019-nCoV), возросло до 617.
Реальное время вчера в 03:09
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Происшествия

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми.
Газета.Ru 03:46
Политика

В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне в Евразии

Пятый канал 00:43
Армия и оружие

На видео попал полет российских вертолетов над американским блок-постом в Сирии

Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
ИнфоСМИ вчера в 13:07
Общество

Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны

На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
РИА Новости 04:18
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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