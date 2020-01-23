Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
Читать в источнике
Комментировать1194
с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
ТАССвчера в 04:10

Подробнее о событии

"А дальше приватизация?": Пронько задал неудобный вопрос про Сбербанк после намёка Грефа на отставку

Царьград04:29

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

ТАССвчера в 04:10

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

РИА Новостивчера в 04:56

Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером

Интерфаксвчера в 04:43

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:51

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Вести.Ruвчера в 04:10

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Коммерсантъвчера в 04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия

В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб

Российская газета 02:39
Политика

Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента

Владимир Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.
РИА Новости 02:24
Политика

Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретились в Израиле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему на форуме в Израиле не состоялось встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Радио Sputnik вчера в 12:39
Футбол

Названы имена трех игроков, подозреваемых в ставках на матчи своей команды

Стали известны имена всех троих футболистов, подозреваемых в ставках на матчи своей команды.
Soccer.ru 04:40
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Происшествия

ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
РБК 04:06
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Космос

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

РИА Новости 04:09
Футбол

Дзюба признался, за кого болеет в чемпионате Англии

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:53
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Общество

ПФР подготовил проект о расширении программы маткапитала

Пенсионный фонд России подготовил документы для обеспечения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, проект об изменении в закон о материнском капитале, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
РИА Новости 04:48
Экономика

МТС купила долю в разработчике искусственного интеллекта Just AI

МТС купила 7,5% компании Just AI, занимающейся разработкой технологии разговорного искусственного интеллекта.
ТАСС вчера в 07:54
Футбол

Бывший скаут: «Спартак» мог приобрести Салаха, Мане и Мареза

Газета.Ru 04:24
Происшествия

В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

РБК 03:27
Политика

Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:11
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Алсу ответила на критику в адрес своей дочери

Певица Алсу ответила на критику подписчиков в адрес своей дочери в Instagram.
ФАН вчера в 21:47
Гаджеты

HUAWEI представила ультралёгкие ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15

Компания HUAWEI объявила о запуске новой серии ультралёгких ноутбуков HUAWEI MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.
The GEEK 03:29
Общество

Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса

Популярная телеведущая Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса 2019-nCoV.
UfacityNews.ru 01:08
Происшествия

Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме

В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми.
Газета.Ru 03:46
Политика

Зеленский поделился с Нетаньяху «чувственными историями»

Вести.Ru 04:19
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Политика

Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала всех четверых детей от трех мужей

Известная актриса Екатерина Климова решила порадовать своих поклонников семейными фотографиями и, видимо, специально для этого устроила для своих детей специальную фотосессию.
Bimru.ru вчера в 08:27
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском вчера в 02:09
Общество

Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы

RuNews24.ru вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова

Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Московский Комсомолец вчера в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное