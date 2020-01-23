Экономика
КоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
Читать в источнике
Оценить1461
с чего всё началось
Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.ТАСС23 января в 04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером
Интерфакс23 января в 04:43
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Политика
В Польше высказались о компенсациях за военный ущерб
Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Теннис
Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Гаджеты
Dr.Web обнаружил неудаляемый Android-вирус
В Dr. Web затрудняются сказать, какое количество устройств заражено вирусом Android.Xiny.5260, но было отмечено, что в зоне риска находится около 25% пользователей Android-смартфонов.
Общество
Китайцы за шесть дней построят больницу для заражённых коронавирусом
Армия и оружие
США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия
В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.
Происшествия
Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение
Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Госдума приняла в первом чтении поправки в Конституцию
Проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.
Происшествия
Крупный пожар в Екатеринбурге потушен
Сегодня в 11:16 пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в производственном здании на улице Автомагистральной в Екатеринбурге.
Биатлон
Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске
Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Политика
Путин призвал увековечить память партизанки Софьи Аракчеевой
На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ 19 декабря одна из журналисток обратилась к Путину с просьбой присвоить звание Героя России и увековечить "средствами кино, музыки и ТВ" память разведчицы партизанского отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой, которая была "зверски замучена на Орловщине в феврале 1942 года".
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Лучшим фильмом был признан «Текст» режиссера Клима Шипенко. Лучшим актером стал Александр Петров за роль в этой кинокартине, сообщает ТАСС.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Общество
Разведенных родителей обязали оплачивать ребенку жилье
Родителя, живущего после развода отдельно от ребенка, привлекут к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в немецком Оберстдорфе, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Кино
Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России
Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Наука
На зависть троллям: что скрывается в пещерах России
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
В сети появилась взломанная переписка, которую якобы вели помощник президента, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.