Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
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с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
ТАССвчера в 04:10

Подробнее о событии

Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером

Интерфаксвчера в 04:43

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:51

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

РИА Новостивчера в 04:56

«Ребята, заберите меня, кто угодно»: Делягин назвал выступление Грефа в Давосе «криком отчаяния»

Царьград05:26

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

ТАССвчера в 04:10

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Вести.Ruвчера в 04:10

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Коммерсантъвчера в 04:02
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Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

RT на русском 05:46
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews 01:18
Политика

Кремль определится с полномочиями Козака и Мединского до 27 января

Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, получивших новые посты в администрации президента России после отставки правительства, будут распределены не позднее 27 января.
РБК 05:58
Общество

Радиоактивный грунт в районе строительства хорды вывезут из Москвы

Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 03:13
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
РБК 04:20
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Транспорт

Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин

С июня 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
ТАСС 06:22
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают в России

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
МедиаПоток вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы

Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Культуромания 01:52
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

В Чите задержали мужчину, который жил с четырьмя детьми в заброшенном доме, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 05:38
Теннис

Действующая чемпионка Australian Open проиграла 15-летней американке

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) японка Наоми Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф в третьем круге.
Коммерсантъ 05:40
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Происшествия

Работники Новочеркасской ГРЭС оценили масштабы аварии

REGNUM 05:09
Общество

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

Население России на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек, сообщил в пятницу Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Интерфакс 04:31
Политика

СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но "со временем" узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Происшествия

На улице российского города нашли голого трехлетнего мальчика

В Екатеринбурге возле Июльской улицы прохожие нашли голого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения.
Lenta.ru 06:03
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews вчера в 01:53
Политика

Топилин сменил Дроздова на должности главы Пенсионного фонда

На должности руководителя Пенсионного фонда России Топилин сменил Антона Дроздова, который, в свою очередь, был назначен заместителем министра финансов.
Красная весна вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова сообщила о своей смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru вчера в 14:47
Политика

Лукашенко объяснил поиск Белоруссией альтернативных поставщиков нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.
RT на русском 06:02
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Футбол

Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Кельн»

19-й тур Бундеслиги откроется матчем «Боруссия» Дортмунд – «Кельн».
Sports.ru 04:10
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Бомбардир.ру 22 января в 09:54
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

Кроме того, Microsoft могла специально "вшить" баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей "семерки" и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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