Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).
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с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
ТАСС23 января в 04:10

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«Кучка дельцов получит тотальный контроль над страной»: Пронько назвал главный риск схватки Набиуллиной с Грефом

Царьградвчера в 13:55

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 января в 10:51

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Коммерсантъ23 января в 04:02

Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером

Интерфакс23 января в 04:43

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

ТАСС23 января в 04:10

Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Вести.Ru23 января в 04:10

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

РИА Новости23 января в 04:56
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«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича

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Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

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Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
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Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.
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Эксперт Брахма Челлани рассказал, что США не могут в полной мере противостоять КНР.
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Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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Политика

В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп.
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Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги

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Число пострадавших от коронавируса в Китае превысило 1300 человек

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330 человек.
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Армия и оружие

В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24

Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
RuNews24.ru 02:14
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Подозрение на коронавирус: в Иркутске госпитализированы пятеро

Пятеро граждан Китая из числа студентов Байкальского государственного университета (БГУ) госпитализированы в Иркутске с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Вести.Ru 04:05
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Алсу резко ответила пользователям Сети на критику дочери

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Авто

Обновленный Mercedes-Benz E-Class случайно рассекретили на видео

Известный производитель машин Mercedes-Benz случайно раскрыл много подробностей о своём новом автомобиле.
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Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
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Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
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Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
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51-летнюю Екатерину Стриженову в парике приняли за Аллу Пугачеву

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Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
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«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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